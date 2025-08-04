Mozambik'te 46 Binden Fazla Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Mozambik'te 46 Binden Fazla Kişi Yerinden Edildi

04.08.2025 12:05
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BM, silahlı saldırılar nedeniyle Mozambik'te 46 bin 667 kişinin evini terk ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Mozambik'in kuzeyinde silahlı grupların saldırıları nedeniyle 46 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) yayımladığı raporda, kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde 20-28 Temmuz'da meydana gelen saldırıların Chiure, Ancuabe ve Muidumbe ilçelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Raporda, bu süreçte aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 46 bin 667 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, en fazla etkilenen ilçenin 42 binden fazla kişiyle Chiure olduğu vurgulandı.

Mozambik'te silahlı şiddet, iklim kaynaklı şoklar, salgın hastalıklar ve ciddi fon yetersizliği gibi çoklu krizlerin yaşandığına değinilen raporda, yalnızca 2025 başından bu yana 95 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedildi.

Yerinden edilenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğu belirtilen raporda, bu kişilerin büyük kısmının resmi kimlik belgelerine sahip olmadığı, bu durumun güvenli seyahati, temel hizmetlere erişimi ve geçim kaynaklarını sürdürebilmeyi zorlaştırdığı vurgulandı.

Raporda, çok sayıda çocuğun ailesinden ayrı düştüğünün, bölgede gıda, barınak ve temel ihtiyaç malzemelerinin en acil öncelikler arasında yer aldığının altı çizildi.

İnsani yardım ciddi fon yetersizliğiyle karşı karşıya

Sivillerin uluslararası hukuk uyarınca güvenliğe erişme ve kendi sığınma yerlerini seçme hakkına sahip olduğu hatırlatılan raporda, "Belgesizlik, güvensizlik ve zorla yer değiştirme gibi etkenler korunma risklerini artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Mozambik'e yönelik insani yardım planının ciddi fon yetersizliğiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilerek, temmuz ayı itibarıyla 2025 yılı için talep edilen 352 milyon dolarlık fonun yalnızca yüzde 19'una tekabül eden yaklaşık 67 milyon dolarının karşılandığı bildirildi.

Fon eksikliği nedeniyle yardım kuruluşlarının hedeflerini yüzde 70'in üzerinde azaltmak zorunda kaldığına işaret edilen raporda, yıl başında 1,1 milyon kişi olarak belirlenen yardım hedefinin halihazırda yalnızca 317 bin kişiyle sınırlı kaldığı kaydedildi.

Raporda, "Devam eden insani ihtiyaçlar hem şiddetli hem de yaygın olmaya devam ederken, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için acil ve sürdürülebilir finansman elzemdir." denildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Mozambik, Güvenlik, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mozambik'te 46 Binden Fazla Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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