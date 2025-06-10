Mozambik'te Kurban ve Kur'an Dağıtımı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "Bir kurban bir Kur'an" projesi kapsamında Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki halka, Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıtıldı.

TDV gönüllüleri ve görevlileri, Caunje bölgesinde yaşayan halka Portekizceye çevrilmiş Kur'an-ı Kerim ile kurban eti dağıttı.

TDV gönüllüsü Fatih Altunbaş, AA muhabirine, proje kapsamında Tete'de halka yardım yaptıklarını söyledi.

Caunje halkının bir kısmının yeni Müslüman olduğunu ifade eden Altunbaş, "Kurban çalışmasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim ve kurban etleri dağıtmaktayız. Buradaki bir köy yeni Müslüman olmuş, biz de yeni burada öğrendik. Burada kardeşlerimizle birlikte olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.