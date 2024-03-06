Mozambik'te silahlı grupların saldırıları nedeniyle 100 bin kişi evini terk etti

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Mozambik'in kuzeyinde silahlı grupların saldıranlarının artması nedeniyle 1 ayda yaklaşık 100 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yaptığı açıklamaya göre, Cabo Delgado bölgesinde 8 Şubat ile 3 Mart arasında çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 100 bin kişi yerinden oldu.

Söz konusu tarihler arasında Chiure, Macomia ve Mecufi'de 103 saldırı yapıldı.

Öte yandan evlerini terk etmek zorunda kalan siviller için acil gıda ve barınak ihtiyacı da arttı.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Cabo Delgado'da, Fransız enerji şirketi Total sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşa ediyor. Güvenlik sorunu nedeniyle çalışmalarını durduran Total, operasyonların güvenlik sağlandığında yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.