Mozambikli İş İnsanlarından Kaçırma Olayları Uyarısı

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Mozambikli iş insanları, ülkede iş insanlarına yönelik kaçırma olaylarının arttığı ve bu durumun ülke ekonomisini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

Mozambik İş İnsanları Konfederasyonu (CTA) tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki iş insanlarına yönelik kaçırma olaylarına işaret edildi.

Açıklamada, son 12 yılda Asya kökenli en az 100 iş insanının fidye için kaçırıldığı ve ülkede güvenlik sorunlarının arttığı bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik sorunları nedeniyle iş insanlarının Mozambik'ten ayrıldığı ifade edilen açıklamada, bu durumun ülke ekonomisinde milyarlarca dolarlık maddi kayba yol açtığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Her kaçırılma olayında iş insanları Mozambik'ten ayrılıyor ve işçiler işsiz kalıyor. Bu durumdan iş gücü piyasası ciddi şekilde etkileniyor." ifadesi kullanıldı.

Hükümete güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapılan açıklamada, başkent Maputo başta olmak üzere büyük şehirlere kamera sistemleri kurulması, güvenlik teşkilatına yatırımın artırılması ve polis teşkilatı içerisinde kaçırılma olaylarına karşı özel bir birlik kurulması önerisi yapıldı.???????