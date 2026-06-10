Mozart'ın Operası İstanbul'da Sahnelendi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali"nde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operası sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde iki temsil halinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Librettosu Johann Gottlieb Stephanie'ye ait opera, sahnelendiği ilk günden bu yana gördüğü ilgiyle dikkati çekiyor. Kahramanlık, aşk, özgürlük ve onur gibi evrensel temaları işleyen eser, 18. yüzyıl Osmanlı toplumuna ve dönemin sosyal yapısına ilişkin izler taşıyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nda geçen operada, İspanyol soylusu Belmonte'nin, korsanlar tarafından kaçırılarak Selim Paşa'nın sarayına getirilen sevgilisi Konstanze'yi kurtarma çabası anlatılıyor. Belmonte ve uşağı Pedrillo'nun hazırladığı kaçış planı, sarayın bekçisi Osmin'in engelleriyle karşılaşırken hikaye aşk, sadakat ve özgürlük temaları etrafında gelişiyor.

Eserde, Türklerin kin yerine merhameti tercih etmesine vurgu yapılırken, finalde Selim Paşa'nın intikam almak yerine affetmeyi seçmesi, operanın öne çıkan insani ve evrensel mesajlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Rejisörlüğünü Caner Akın'ın üstlendiği yapımda, Erdem Erdoğan "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu "Osmin", Eylem Demirhan "Konstanze", Ecem Arıcasoy Yazoğlu "Blonde", Berk Dalkılıç "Pedrillo" ve Caner Akın "Selim Paşa" karakterlerini canlandırdı.

Eserde çocuk rolünde ise Efe Onur Kardeş ile Mehmet Mazhar Elgin sahne aldı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını Zdravko Lazarov'un yönettiği eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Taner Aydın hazırladı, koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Eserin koreografisi ise Tan Sağtürk tarafından yapıldı.