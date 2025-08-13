MS ve Epilepsi Hastası Anne Normal Doğum Yaptı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde MS ve epilepsi hastası gebeliğini sorunsuz tamamlayarak normal doğumla bebeğini kucağına aldı.

Riskli gebeliği nedeniyle Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine başvuran MS ve epilepsi hastası B.U, Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Can Yaşar ve ekibi tarafından yapılan kontroller ve tedavi sonucu normal doğumla bebeğini dünyaya getirdi.

Dr. Yaşar, B.U'nun hastalığı nedeniyle zorlu bir gebelik süreci geçirdiğini ancak yapılan tetkikler sonucunda hastalığının normal doğuma engel olmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Gebe hastayı, hastalığını tetikleyecek ses, ışık, gürültü, uykusuzluk ve açlık gibi durumlardan koruyup sağlıklı bir gebelik süreci geçirmesini sağladıklarını ifade eden Yaşar, şunları söyledi:

"MS ve epilepsi hastalıkları aynı anda çok sık görülen bir şey değil. Epilepsi hastalığının yaklaşık binde bir oranda yaygınlığı var. MS ise çok az oranda karşımıza çıkıyor. Hastamızda bu hastalıklar aynı anda mevcuttu ve buna bağlı yüksek tedirginliğe sahipti. Bu doğumun diğer anne adayları için de ilham verici olduğunu düşünüyoruz. Hem MS hem de epilepsi hastalığı varken takiplerini iyi yaptıran, doktorlarının sözleri ile hareket eden gebemizi sağlıklı bir normal doğum ile yavrusuna kavuşturmuş olduk. Anneyi ve eşini tebrik ediyoruz."

B.U. da sağlık ekibine teşekkür etti.