MSB: 15 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11'i Irak'ın, 4'ü de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.