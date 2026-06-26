Türk ve Azeri askeri bandoları Bakü'de ortak konser verdi - Son Dakika
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Türk ve Azeri askeri bandoları Bakü'de ortak konser verdi

Türk ve Azeri askeri bandoları Bakü\'de ortak konser verdi
26.06.2026 20:45
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MSB Armoni Mızıkası, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü'nde Bakü'de Haydar Aliyev Askeri Enstitüsü Orkestrası ile ortak konser verdi. Programda şehitler anıldı, iki ülkenin milli marşları okundu ve marşlar seslendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Armoni Mızıkası Komutanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Günü ve ordunun kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla başkent Bakü'de ortak konser verdi.

Bakü'nün simge noktalarından Fevvareler Meydanı'nda düzenlenen konsere, MSB Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Haydar Aliyev Askeri Enstitüsü Orkestrası birlikte çıktı.

Program, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler ve hayatta bulunmayan devlet büyüklerinin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Daha sonra İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu.

İki ülkenin askeri bandolarının seslendirdiği marşlar ve seçkin eserler, meydanı dolduran vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Konsere katılanlar, seslendirilen eserler sırasında zaman zaman marşlara eşlik ederken, program alkışlarla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk ve Azeri askeri bandoları Bakü'de ortak konser verdi - Son Dakika

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