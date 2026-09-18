MSB, Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildiğini bildirdi

MSB, Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildiğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçakların Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu'nu gerçekleştirdiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında uçuşa ilişkin görüntülere de yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçakların, "Karadeniz Eğitim Uçuşu"nu gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merzifon/Amasya Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, uçuşa ilişkin görüntülere de yer verildi.
Kaynak: AA
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