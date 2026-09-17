MSB, Birliğin Gücü-2026 tatbikatı için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu

MSB, Birliğin Gücü-2026 tatbikatı için hazırlıkların tamamlandığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığı, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Birliğin Gücü-2026 tatbikatı hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi. Birliklerin 15 Eylül 2026'da Kars Garnizonundan Azerbaycan'daki Kızılkaya ve Karabağlar tatbikat alanlarına intikale başladığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Birliğin Gücü-2026 tatbikatı hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızca, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı hazırlıkları tamamlandı. Tatbikat kapsamında birliklerimiz, 15 Eylül 2026 tarihinde Kars Garnizonundan Azerbaycan'daki Kızılkaya Tatbikat Alanı'na ve Karabağlar Tatbikat Alanı'na intikale başladı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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