MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (2)

07.08.2025 12:51
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

???????Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bakanlık kaynakları, SDG terör örgütünün 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğinin sahada görüldüğünü belirtti.

Kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG'nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz."

Doğu Akdeniz'de yayınlanan NAVTEX

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz'de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan NAVTEX'in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de 18 Mart 2020 tarihinde BM'ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz. Bu hal tarzımız kapsamında 5 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı NAVTEX'ini yayımladı. Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır."

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 askerin şehit olması

Bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 askerin şehit olmasına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir."

(Bitti)

Kaynak: AA

