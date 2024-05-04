MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.