MSB, Hava Kuvvetleri Karargahı personelinin Kızılay\'a kan bağışını duyurdu

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı personeli, Kızılay Kan Merkezi'ne destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir damla kan, binlerce umut. Kızılay Kan Merkezi'ne destek olmak amacıyla Hava Kuvvetleri Karargahı personelimiz tarafından gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği, dayanışmanın ve umut olmanın en güzel örneğini sergiledi" ifadelerine yer verildi.