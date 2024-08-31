MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında yapılan selamlama uçuşunu paylaştı - Son Dakika
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MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında yapılan selamlama uçuşunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Eskişehir'de yaptığı selamlama uçuşunun telsiz konuşmalarını paylaştı. Uçuşu yapan pilot, telsizden yaptığı konuşmada Türk ordusunun gökyüzündeki savaşçıları olarak milleti selamladı ve zaferin kutlandığı bu özel günde şehitlere, gazilere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ant içti.

31.08.2024 15:16
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların Eskişehir'de yaptığı selamlama uçuşunun telsiz konuşmalarını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Eskişehir'de selamlama/pasaj uçuşu gerçekleştirildi." paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, uçuşu yapan pilotun telsizinden şu ifadeler kullanıldı:

"Mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusunun gökyüzündeki savaşçıları olarak, Eskişehir semalarından aziz milletimizi selamlıyoruz. 102 yıl önce kutsal vatan topraklarımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimize, gazilerimize, yüce milletimize ve onun iradesinden vücut bulmuş Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ant içeriz ki Türk vatanına kast edecek düşmanlar, çelikten kanatlarımız altında yok olacaklardır. Bu uğurda canımız Türk vatanına armağan olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında yapılan selamlama uçuşunu paylaştı - Son Dakika

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