MSB Heyeti Suriye\'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Bakanlık heyetinin dün Suriye ziyaretine ilişkin, "Bakanlık karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemli. Görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerle idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye

Kaynaklar, Suriye'ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili sorular üzerine, şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir. Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleriyle ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."

Eurofighter Typhoon ve F-16 tedariki

F-16 ve Eurofighter Typhoon tedarikinde son durumuna ilişkin sorular üzerine ise kaynaklar, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimizle bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA VE ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanımı Dokümanı Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir."

(Bitti)