MSB: Irak\'ın kuzeyinde 32 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz."
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