MSB: Irak\'ın kuzeyinde 8 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.