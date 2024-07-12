MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere karşı mücadelesini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

12.07.2024 12:29
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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