MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye anlarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde komandoların tahliye halatıyla helikopterden zorlu araziye indiği anların görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kilit kapanıyor" ifadesi kullanılarak, Irak'ın kuzeyinde hava hücum harekatında tahliye halatıyla (Fast Rope) komandoların zorlu araziye helikopterden indikleri anlara ilişkin görüntünün bulunduğu video yer aldı.
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