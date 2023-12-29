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MSB, Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenledi - Son Dakika
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MSB, Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekat sonucunda, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

MSB, Irak\'ın kuzeyindeki terörist hedeflere hava harekatı düzenledi
29.12.2023 - 19:38,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Irak kuzeyinde bulunan ve MIT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerine bugün yapılan hava harekatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde bulunan ve MIT ile koordineli olarak tespit edilen Metina, Gara, Hakurk ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 29 Aralık 2023 saat 17.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: ANKA
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