Terör Hedeflerine Hava Harekatı - Son Dakika
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Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedefin imha edildiğini açıkladı.

09.09.2024 10:36
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina, Gara, Hakurk, Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 9 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaklardan oluşan 21 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Ayrıca harekat sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı vurgulandı.

Kaynak: DHA

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