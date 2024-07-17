MSB: Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye\'de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlarla teröristlerin her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin takibi devam edecek.

17.07.2024 14:19
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

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