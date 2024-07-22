MSB: Irak ve Suriye'de 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Irak ve Suriye'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye\'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

22.07.2024 13:58
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/ YPG'li terörist olmak üzere, toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

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