TSK'dan Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı'nda Terörist Operasyonu - Son Dakika
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TSK'dan Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı'nda Terörist Operasyonu

TSK\'dan Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı\'nda Terörist Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11.09.2024 15:19
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlenen 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

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