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MSB: Irak ve Suriye'deki Hava Harekatlarında 25 Hedef İmha Edildi - Son Dakika
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MSB: Irak ve Suriye'deki Hava Harekatlarında 25 Hedef İmha Edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 25 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen harekatlarda yerli ve milli mühimmat kullanılarak azami oranda terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

MSB: Irak ve Suriye\'deki Hava Harekatlarında 25 Hedef İmha Edildi
13.01.2024 - 22:11,  Güncelleme: 22:13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 25 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleriyle Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 21.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, mühimmat, malzeme deposu barınaktan oluşan 25 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA
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