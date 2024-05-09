MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 108 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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9.05.2024 12:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 108 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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