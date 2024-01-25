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MSB: Kayseri'de eğitim için kalkan uçağımız acil iniş yaptı - Son Dakika
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MSB: Kayseri'de eğitim için kalkan uçağımız acil iniş yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu. Pilotlar ve mürettebatın sağlık durumları iyi.

MSB: Kayseri\'de eğitim için kalkan uçağımız acil iniş yaptı
25.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:01
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KAYSERİ'de eğitim uçuşu sırasında arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, alçak uçuş kameralara yansıdı.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki C-160 tipi askeri uçak, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalandı. Uçuş sırasında askeri uçakta teknik arıza yaşandı. Uçak, aynı üssün toprak zeminine zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, pilot ile mürettebatın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uçağın alçak uçuşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

Kaynak: DHA
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