MSB: KKTC\'nin güvenliği için F-16\'lar adada konuşlandırılabilir

Son Dakika

07.03.2026 16:05  Güncelleme: 16:16
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklamasında bulundu.

ABD-İsrail ve İran savaşı 8. gününde devam ediyor. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken, MSB'den dikkat çeken bir KKTC açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri yer aldı.

GKRY'DEKİ ÜS VURULMUŞTU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiliz üssü Akrotiri, 2 Mart tarihinde bir İran dronunun hedefi olmuştu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini duyurmuştu.

"İRAN'A SALDIRMAYANA BİZ DE FÜZE ATMAYACAĞIZ"

Öte yandan; Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füzelere ilişkin açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, özür diledi. Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan video mesajında "Komşu ülkelerden özür diliyorum. Bölgemizdeki ülkelerle bir düşmanlığımız yok. İran'a saldırmayana biz de füze atmayacağız" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Can Gönül Can Gönül:
    F-16 dan daha fazlasi olmalı.iha siha tb3 tb2 hepsini koymak gerek oraya 12 0 Yanıtla
    Murat Çevre Murat Çevre:
    Siha (TB52 )var sesiz sedasız koydular onu daha önce .. 0 0
  • 1234 1234:
    kesinlikle olmalidir orda 12 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
