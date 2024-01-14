MSB: Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 10 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gazze Kasabı, katliamın en büyük destekçisini kaybetmek üzere

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatları ile 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından bu akşam X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."