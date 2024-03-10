Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" ifadeleri kullanılarak, şu bilgilere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü, kendisine 'dur' ihtarında bulunan trafik polisini aracıyla sürükleyerek yaraladı. Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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