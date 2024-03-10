MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Kadın Kooperatiflerine Destek Veriyor

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Gıda Sanayi Müdürü Yılmaz Akın ile birlikte 'Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Tek Çatı Altında Toplanması Projesi' kapsamında, Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve Kooperatifi, S.S. Göl Flanöz Gölpazarı ve Çevresi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Nefsi Göl Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Namlı Lezzetler'e ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde üretim yerleri, üretim, satış ve sunum hakkında bilgi edinildi ve değerlendirmelerde bulunuldu.