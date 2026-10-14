Pençe-Kilit'te silah kazası: Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu - Son Dakika
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Pençe-Kilit'te silah kazası: Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu

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Pençe-Kilit\'te silah kazası: Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanarak şehit olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda yer verilen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: ANKA
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