MSB: Suriye'den yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Suriye'den yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 15 kişi yakalandı

MSB: Suriye\'den yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 15 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelesinin devam ettiğini duyurdu. Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 2'si PKK/PYD/YPG, 1'i TKP/ML mensubu toplam 15 kişi yakalandı.

09.02.2024 16:38
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarda yurda girmeye çalışan 2'si PKK/PYD/ YPG, 1'i TKP/ML mensubu 15 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/PYD/YPG, 1'inin TKP/ML terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MSB: Suriye'den yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 15 kişi yakalandı - Son Dakika
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