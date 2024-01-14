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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

MSB: Suriye\'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG\'li terörist etkisiz hale getirildi
14.01.2024 - 13:15,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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