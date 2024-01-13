MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat alanına sızmaya çalışan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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