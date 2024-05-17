MSB: Fırat Kalkanı ve Pençe-Kilit Operasyonu\'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ YPG'li ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesaj şöyle:

"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."