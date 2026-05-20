MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye\'ye Patriot gönderiyor
20.05.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında Türkiye’de görev yapan ilave iki Patriot hava savunma sistemlerinden birinin haziran ayında Almanya tarafından değiştirileceğini açıkladı. Yaklaşık 6 ay boyunca görev yapması planlanan sistemin, bölgedeki güvenlik gelişmeleri doğrultusunda Türkiye’de konuşlandırılacağı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye’de konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, mevcut güvenlik ortamı doğrultusunda hava savunma faaliyetlerinin NATO müttefikleriyle koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirdi.

ALMANYA DEVREYE GİRİYOR

Açıklamada, Türkiye’de görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ek olarak, ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği ifade edildi.

Görev değişiminin Haziran ayı içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, Alman Patriot sisteminin yaklaşık altı ay süreyle Türkiye’de görev yapacağı kaydedildi.

“SÜREÇ KOORDİNASYON İÇİNDE YÜRÜTÜLECEK”

Milli Savunma Bakanlığı, sürecin mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefik ülkelerle koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Açıklama, bölgedeki artan gerilim ve hava savunma önlemleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

#19863326##

Almanya, Savunma, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:42:11. #7.12#
SON DAKİKA: MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.