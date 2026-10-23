MSB, Tümamiral Yetkin'in Lazkiye ziyaretinde yol haritası oluşturulduğunu bildirdi - Son Dakika
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MSB, Tümamiral Yetkin'in Lazkiye ziyaretinde yol haritası oluşturulduğunu bildirdi

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MSB, Tümamiral Erdinç Yetkin ve beraberindeki heyetin Lazkiye'yi ziyaret ettiğini bildirdi. Suriye Deniz Kuvvetlerinin imkanlarının artırılması için gemi bakım, onarım, modernizasyon, eğitim ve liman altyapısı konularında mutabakat ve yol haritası oluşturuldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve beraberindeki heyetin Suriye'yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürütülen ikili askeri ilişkiler kapsamında, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının imkan ve kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik, İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Erdinç Yetkin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Timur Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Yücel Darcan ve bağlı kuruluşumuz ASFAT temsilcileri Lazkiye'yi ziyaret etti. Ziyaret ile gemi bakım, onarım, modernizasyon, yeni gemi inşası, ferdi ve tim eğitimleri ile liman altyapı imkanlarının geliştirilmesi konusunda Lazkiye'de incelemeler yapılarak mutabakat ve yol haritası oluşturuldu."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA
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