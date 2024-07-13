MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak\'ın kuzeyinde 11 PKK\'lı teröristi etkisiz hale getirdi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek."