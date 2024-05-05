MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

MSB: Türkiye\'den Yunanistan\'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadele kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin Edirne'de görevli hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

05.05.2024 16:33
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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