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MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 14 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan üçü FETÖ, biri DEAŞ, biri PKK/KCK terör örgütü mensubu olarak belirlendi.

21.01.2024 - 17:05,  Güncelleme: 17:08
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

MSB, Yunanistan ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 14 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB tarafından bugün X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

MSB: Ülkemizden Yunanistan\'a ve Suriye\'den yasa dışı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MSB: Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den yasa dışı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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