MSB: Ülkemizden Yunanistan\'a ve Suriye\'den yasa dışı geçmeye çalışan 14 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.

MSB, Yunanistan ve Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 14 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB tarafından bugün X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."