MSB, Yunanistan\'dan Türkiye\'ye girmeye çalışan 2\'si FETÖ mensubu 3 kişiyi yakaladı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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