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MSF Gazze Proje Koordinatörü: Gazze yok oldu - Son Dakika
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MSF Gazze Proje Koordinatörü: Gazze yok oldu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Proje Koordinatörü Jacob Burns, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, 'Gazze'nin yok olduğunu' söyledi. Burns, Gazze'ye geçerken büyük bir şok yaşadığını ve hastanelerin kaos içinde olduğunu belirtti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında binlerce Filistinli öldü, sivil altyapı tahrip edildi. Çatışmalarda İsrail ordusu ve Hizbullah arasında da ölümler yaşandı.

MSF Gazze Proje Koordinatörü: Gazze yok oldu
05.01.2024 - 18:46,
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Proje Koordinatörü Jacob Burns, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları sonrasında, "Gazze'nin yok olduğunu" söyledi.

MSF'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta Gazze'ye ulaşan Burns, "Filistinliler için sahadaki korkunç tabloyu" aktardı.

Burns, "Gazze yok oldu. Geriye çok bir şey kalmadı. Üzgünüm, Filistinlilerin burada tekrar yaşaması zor." ifadelerini kullandı.

Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçerken "büyük bir şok" yaşadığını kaydeden Burns, insanların araçlarına bir yiyecek bulma ümidiyle baktığını anlattı.

Burns, "Gazze'de en büyük sorunlardan birisi, çok yaralı var ve hastaneler kaos içerisinde. (Nasır Hastanesi) Artık bir hastane değil, daha çok bir sığınma kampı." dedi.

Hastaların "kanlar içerisinde yerde yattığını" vurgulayan Burns, bazı hastaların da yerde entübe edildiği bilgisini verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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