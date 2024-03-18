MSF Genel Sekreteri: Gazze\'deki sağlık hizmetleri sistematik şekilde yok edildi

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, 7 Ekim 2023 itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetlerinin sistematik şekilde yok edildiğine tanık olduklarını söyledi.

Lockyear, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de son durum, sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorluklar ve kıtlığa ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

MSF'nin 7 Ekim öncesinde Gazze'de sahada olduğunu hatırlatan Lockyear, Gazze'de yaşayanların son 15 yıldır abluka altında olduğunu söyledi.

Lockyear, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği "korkunç" saldırıların ardından Gazze'deki durumun hızla kötüleştiğine tanık olduklarını bildirdi.

"Gazze genelinde bir felaket yaşanıyor. Özellikle neredeyse hiç erişimimizin olmadığı Gazze'nin kuzeyindeki durumdan endişeliyiz." ifadesini kullanan Lockyear, burada kıtlık yaşayan insanların durumundan da çok kaygılı olduklarını vurguladı.

Lockyear, şu anda 1,5 milyon kişinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine İsrail'in kara saldırısı gerçekleştirmesi durumunda neler yaşanacağına dair "inanılmaz derecede endişeli" olduklarının altını çizdi.

"Gazze'de erişimimizin olmadığı çok büyük alanlar var ve oralarda ne olduğunu bilmiyoruz." diyen Lockyear, Gazze'deki sağlık sisteminin 7 Ekim öncesinde de içler acısı bir durumda olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki hastalara yüksek kalitede bakım sağlamak şu anda son derecede zor

Lockyear, "(7 Ekim) O günden sonra Gazze Şeridi'ndeki sağlık hizmetlerinin sistematik şekilde yok edildiğini görüyoruz. Tahliyeler dolayısıyla sağlık ekiplerimiz hastane hastane dolaştı. Bu, yüksek kalitede tıbbi bakım sağlamanın bir yolu değil, bizim yapmak istediğimiz bir şey de değil. Hastalarımızın birçoğu değişik şekilde yaralanmış durumda. Tedavisi zor kırıkları olanlar, silahla ve şarapnel parçalarıyla yaralanmalar gibi. Bu, yüksek düzeyde ve sürekli tıbbi bakım gerektiriyor. Birkaç hafta veya ay boyunca sürekli yüksek kalitede bakıma ihtiyaç duyan hastalar görüyoruz. Gazze'deki hastalara bu imkanı sağlamak şu anda son derecede zor, hatta imkansız." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyinde ve ortasında 3'ü hastane olmak üzere 6 sağlık tesisini desteklediklerini söyleyen Lockyear, Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ndeki çalışanlara da destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Lockyear, "Gazze'de artık bir sağlık sisteminden bahsedemiyoruz. Geçmişte Gazze'nin kuzeyindeki diğer hastanelere destek olmuştuk, kuzeydeki operasyonlarımızı artırmayı çok isterdik ama oraya erişim inanılmaz derecede zor. Gazze'nin kuzeyindeki insanları tedavi edebilmeyi ve onları destekleyebilmek için buraya erişmeyi gerçekten çok isteriz." diye konuştu.

Gazze'deki insani yardım kısıtlamalarına da işaret eden Lockyear, Gazze'ye havadan yardım indirilmesine ilişkin görüntüler ve deniz yoluyla yardımların ulaştırılması için geçici liman yapılması tartışmalarının "buradaki asıl sorunla ilgili dikkatleri dağıtmasından" endişe duyduklarını vurguladı.

Siyasi çözüme ihtiyacımız var"

Lockyear, "Ne kadar havadan yardım olursa olsun veya (geçici) liman Gazze'deki duruma çözüm bulamayacak. Bir siyasi çözüme ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Gazze'de insanların gelişigüzel bombalanmalarını önleyecek ve insani yardım akışına izin verebilecek bir ateşkese ihtiyaç olduğuna işaret eden Lockyear, bu kapsamda sürdürülebilir tedavi için kalifiye sağlık personelinin görevlendirilmesi ve bu kişilerin güvenlik içinde çalışabilmesi gerektiğini söyledi.

Lockyear, "Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti ve genel insani yardım sağlayabilmeleri için tehdit ve ayrım gözetmeyen bombalanma korkusuna maruz kalmamalı. Gazze'de gerçekten anlamlı insani yardım olduğunu iddia edebilmek için şu anda görünenden çok daha fazlasına, çok daha fazla erişime, tedarike ve güvenliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Gazze'nin son birkaç ayda karşı karşıya olduğu ablukanın son derece endişe verici olduğuna dikkati çeken Lockyear, sağlık tesislerinde giderek artan "yetersiz beslenme" oranlarına tanık olduklarını dile getirdi.

"Gazze'nin kuzeyindeki insanları göremediğimiz için son derece endişeliyiz"

Lockyear, "Bu ablukayla açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasından korkuyoruz. Biz bunun farkındayız, personelimiz bize kendilerinin ve ailelerinin aç kaldığını, yetersiz beslenme sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Erişimimizin olmadığı Gazze'nin kuzeyindeki insanları göremediğimiz için son derece endişeliyiz." diye konuştu.

Hastaneler ve sağlık tesislerindeki durumun da çok karmaşık olduğuna işaret eden Lockyear, kaliteli tıbbi bakım için güvenlik ve temel tıbbi malzemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Lockyear, Gazze'deki sağlık sisteminin yeniden inşasına ilişkin tahminde bulunmanın imkansız olduğunu kaydederken, "Şu anda hayatta kalma modundayız. Operasyonlarımızı günlük olarak sürdürmeye çalışıyoruz." dedi.