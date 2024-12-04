MSF: İsrail Tubas Hastanesi'ne Saldırdı - Son Dakika
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MSF: İsrail Tubas Hastanesi'ne Saldırdı

İsrail askerleri, Tubas Türk Hastanesi'ne baskın düzenleyerek 5 sağlık personelini gözaltına aldı.

04.12.2024 19:47
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde bulunan Tubas Türk Hastanesi'ne saldırdığını bildirdi.

MSF, İsrail'in hastaneyi hedef almasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Ekiplerimiz tarafından elde edilen bilgilere göre İsrail güçleri, 3 Aralık'ta Filistin'in Batı Şeria kentinde, işbirliği yaptığımız Tubas Türk Hastanesi'ne baskın düzenleyerek ateş açtı. İsrail askerleri, personeli gözaltına aldı, hastaları korkuttu ve acil servise zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Bir saat süren baskın sırasında 5 sağlık personelinin gözaltına alındığı ??ve bir kişinin yaralandığı belirtilen paylaşımda, olay yerindeki sağlık personelinin silahla tehdit edildiği ve agresif sorgulamalara maruz kaldığı kaydedildi.

Paylaşımda, "Hastalara hareketsiz kalmaları yoksa vurularak öldürülecekleri söylendi." ifadeleri kullanıldı.

Bunun, son aylarda Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik yapılan birçok saldırıdan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, tıbbi tesislerin, personelin ve hastaların korunması ve saygı gösterilmesi çağrısı yer aldı.

Paylaşımda görüşlerine yer verilen MSF'nin Filistin Misyon Şefi Yardımcısı Karine Robert, "Bu şiddetli saldırı kabul edilemez ve şok edici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSF: İsrail Tubas Hastanesi'ne Saldırdı - Son Dakika

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