MSF personeli Batı Şeria'da 15 Ekim'de İsrailli yerleşimcilerce taşla darbedildi

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), işgal altındaki Batı Şeria'da 15 Ekim'de bir personelinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığını açıkladı.

MSF, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki personeline saldırmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "15 Ekim akşamı İsrailli yerleşimciler, Filistin'de Batı Şeria'nın güneyinde bulunan bir köye saldırı düzenledi. Bu sırada Sınır Tanımayan Doktorlar mensubu bir çalışma arkadaşımız sapandan fırlatılan el büyüklüğündeki bir taşla şiddetli bir şekilde darbedildi." ifadelerine yer verildi.

Ellerinde tüfek, sopa, ses bombaları ve sapan bulunan, Filistin topraklarını gasbeden 20 kişilik İsrailli grubun tepelik alanlardan köye saldırmak için geldiğine işaret edildi. Açıklamada ses bombaları atan ve tüfeklerle havaya ateş açan İsrailli saldırganların köyün içine kadar girdiği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısının münferit bir olay olmadığının altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanımızın maruz kaldığı şiddet, tıbbi bakıma erişimdeki engeller ve Filistinli topluluklarına yönelik giderek artan kısıtlamalar tesadüfi değildir. Bu durum, İsrail'in insanların güvenliğini sarsmaya, hareket özgürlüklerini, sağlık hizmetlerine erişimlerini ve onurlu bir şekilde yaşama yetilerini kısıtlamaya yönelik stratejisinin bir parçasıdır."

Öte yandan açıklamada, İsrail ordusunun işgali altındaki El-Halil kenti ve Batı Şeria'nın diğer bölgelerinde Filistinlilerin son dönemde İsraillilerin giderek artan şiddetine maruz kaldığı belirtildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm saldırıları kınayan MSF, Filistinli toplulukların, hastaların ve sağlık çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.