MSKÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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MSKÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

MSKÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde diş hekimliği fakültesi mezuniyet töreni yapıldı, 33 öğrenci mezun oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ, Muğla Diş Hekimleri Odası Başkanı Doruk Alp, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, müzik dinletisi sunuldu.

Programda konuşan dönem birincisi Dt. Sena Nazlıcan Güler, MSKÜ'den mezun olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, eğitim hayatlarında kendilerine destek olan akademisyenlere ve ailelerine teşekkür etti.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Aladağ da mezun öğrencileri tebrik ederek, meslek hayatlarında başarı ve mutluluk diledi.

Aladağ, genç diş hekimlerinin etik değerlere bağlı, bilimsel gelişmeleri takip eden ve topluma fayda sağlayan başarılı hekimler olacaklarına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Güler'e diploması takdim edildi ve mezunlar adına kütüğe plaket çakıldı.

Törende 33 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Diş hekimliği yemini eden öğrenciler, meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Program, kep atma töreninin ardından öğrencilerin mezuniyet coşkusunu kutlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSKÜ Diş Hekimliği Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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