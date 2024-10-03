MSÜ 2024-2025 Eğitim Yılı Açıldı

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Dünyada meydana gelen siyasi gelişmeler, ülkemiz çevresinde yaşanan askeri hareketlilik bizlere, bir gün dahi durup dinlenmeden, her türlü tehlikeye karşı en önemli değerimiz olan insan kaynağımızın eğitiminin ne kadar mühim olduğunu açıkça göstermektedir. Bunu hepimiz fark ediyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, törende yaptığı konuşmada, 2016 yılında hain darbe girişiminde sonra kurulan üniversitenin eğitim faaliyetlerinin büyük başarılarla devam ettiğini söyledi.

Üniversite bünyesinde 1118'i dost ve kardeş ülkeden olmak üzere 18 bin 45 öğrenci ve kursiyerin eğitim gördüğünü kaydeden Alpay, 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olmasının, Milli Savunma Üniversitesi'nin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün başka bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Alpay, "Son yıllarda meydana gelen teknolojik ve askeri gelişmeler, ülkemizin içerisinde bulunduğu ve dünyanın kalbi olarak değerlendirebileceğimiz aziz vatanımızın, jeopolitik önemi, güçlü ve iyi eğitimli bir ordu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

"Vatanını her şeyden aziz bilen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir"

Öğrencilerin sadece akademik ve askeri olarak değil, milli ve manevi değerlerle de yoğrulacak ve çağın tüm yetenekleriyle mücehhez birer subay olarak mezun olacaklarını vurgulayan Alpay, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için çizdiği istikamet bellidir. Vatanını her şeyden aziz bilen, ülkesinin ve milletinin değerlerine sımsıkı bağlı, kendini her daim modern ilimle, fenle besleyen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir." diye konuştu.

Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teknik ve askeri gelişmeler noktasında ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettiği, özellikle savunma sanayi konusunda bizlere hedef olarak gösterdiği ufuk açıcı strateji, bizim olmazsa olmaz şiarımızdır. Dünyada meydana gelen siyasi gelişmeler, ülkemiz çevresinde yaşanan askeri hareketlilik, bizlere bir gün dahi durup dinlenmeden her türlü tehlikeye karşı en önemli değerimiz olan insan kaynağımızın eğitiminin ne kadar mühim olduğunu açıkça göstermektedir. Bunu hepimiz fark ediyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz."

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni eden Alpay, "Dünyanın yeni ve hayati meydan okumalarla karşı karşıya olduğu şu dönemde, Türkiye Yüzyılı programımızla göz bebeğimiz Milli Savunma Üniversitemizin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılını da başarıyla tamamlayacağından hiç şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kara Kuvvetlerinin subaylarının yaklaşık yüzde 70'i MSÜ mezun öğrencilerimizden oluşuyor"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2016 yılında kurulan üniversitelerinin, çok kısa sürede eğitim ve öğretime başladığını, ilk mezunlarını 2017'de dost ve kardeş ülkelerden gelen öğrencileri mezun ederek verdiğini hatırlattı.

Afyoncu, bugün itibarıyla 47 bin 773 mezun verdiklerini belirterek, "Bunların içinde subaylar, astsubaylar, kurmay subaylar var. Yüksek lisans, doktora yapanlar var. Kara Kuvvetlerinin subaylarının yaklaşık yüzde 70'i Milli Savunma Üniversitesi'nden mezun öğrencilerimizden oluşuyor. Aynı şekilde Kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının da yüzde 50'den fazlası üniversitemiz mezunu. Şu anda 18 bin 45 öğrencimiz var. Biz, 26 bin 328 kişilik bir aileyiz. Beş şehirde 14 kampüste eğitim öğretimimizi devam ettiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Dost ve kardeş ülkelerin hak ve menfaatlerini, birlikte savunmaları gerektiğinin altını çizen Afyoncu, şunları kaydetti:

"Çünkü dünya bir kargaşa dönemine giriyor. Buna kimisi dünya savaşı diyor, kimisi demiyor ama büyük bir kargaşaya gidiyor. Bunun en önemli sebebi, dünya sınırları geçen asırda çizilirken bazı şeylerin halının altına süpürülmesi. Şu anda bizde eğitim veren kursiyer subaylarımız gelecekte hepiniz çok önemli mevkilerde olacaksınız. Bulunduğunuz mevkilerde ülkemizin hak ve menfaatlerini ilgilendiren çok önemli kararlara imza atacaksınız. Biz bunların ülkemizi daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Sivil, asker hep birlikte dost ve kardeş ülkelerimizle birlikte dünyadaki huzura, adalete, barışa hizmet edeceğimize inanıyoruz."

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı da okundu.

Törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, MSÜ Yönetim Kademesi, kursiyer ve öğrenci subaylar ile diğer davetliler de katıldı.