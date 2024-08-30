MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulunda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı, Türkiye'nin bulunduğu zor coğrafyada milletin huzur ve güven içinde yaşaması için milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, çok iyi eğitilmiş, modern, etkin, caydırıcı ve saygın silahlı kuvvetlerin gerekliliğinin bilincinde olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Mezun olacak öğrencilere seslenen Güldağı, şu ifadeleri kullandı:

" Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar, milli ve manevi değerleri uğruna her türlü fedakarlığı gösteren atalarımızdan milletçe aldığımız ilhamla, dün olduğu gibi bugün de egemenlik ve bağımsızlığımız için ettiğiniz yemine sadık kalarak mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ordumuz ve asil milletimize kendinizi adayınız."

"Üniversitemiz, 49 ülkeden 2 bin 56 dost ve kardeş subay ve astsubayımızı yetiştirdi"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da üniversitenin 8 yıl önce büyük bir ihanetten sonra çok zor şartlar altında kurulduğunu ifade etti.

Aradan geçen 8 yıllık dönemde MSÜ'nün 47 bin 768 mezun verdiğini belirten Afyoncu, bu sene verilen mezun sayısının ise 7 bin 26 olduğunu kaydetti.

Afyoncu, dost ve kardeş ülkelerin subay ve astsubay ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyleyerek, "Üniversitemiz, kurulduğundan bugüne kadar 49 ülkeden 2 bin 56 dost ve kardeş subay ve astsubayımızı yetiştirdi." dedi.

MSÜ'nün, kurulduğu 31 Ekim 2016'dan sonra çok hızlı şekilde eğitim öğretime başladığını, bu sayede Türkiye'nin etrafında kurulan "terör koridoru"nu Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıkması için gerekli olan subay ve astsubay ihtiyacını çok hızlı şekilde temin ettiklerini vurgulayan Afyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın subayının yüzde 70'i, astsubayının yüzde 52'si, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın subayının yüzde 40'ı, astsubayının yüzde 25'i, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın subayının yüzde 25'i, astsubayının yüzde 19'u Milli Savunma Üniversitesinden mezun olan öğrencilerimizden oluşuyor."

"Milli ve manevi değerleriyle barışık olmayan hiçbir toplum var olamaz"

Mezunlara da seslenen Afyoncu, aile müessesesine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarını tavsiye ederek, "Kendi milli ve manevi değerleriyle barışık olmayan hiçbir toplum, tarihte var olamaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın." diye konuştu.