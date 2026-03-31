MTÜ\'den Down Sendromlular İçin Özel Program

31.03.2026 09:13
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, down sendromlu bireyler için '+1 Üniversite Programı'nı açtı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından Altın Kalpler Mutfağından Gülen Yüzlerle Servis Projesi kapsamında "+1 Üniversite Programı"nın açılışı gerçekleştirildi.

MTÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ile Malatya Down Sendromlular Derneği iş birliğinde Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programda, down sendromlu bireyler çeşitli etkinliklere katıldı.

MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, programdaki konuşmasında, özel bireylerin toplumsal hayata katılımı için önemli projeler yaptıklarını söyledi.

Projelerle toplumsal farkındalık oluşturduklarını belirten Erdem, programla bireylerin mesleki beceri kazanmasını ve özgüvenlerini geliştirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı da programın düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
