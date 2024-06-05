Muay Thai Şampiyonu Muhammed Emin Çamcı, Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muay Thai Şampiyonu Muhammed Emin Çamcı, Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacak

Muay Thai Şampiyonu Muhammed Emin Çamcı, Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacak

Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çamcı, Sinop'ta düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 39 kilogram kategorisinde birinci oldu. Çamcı, başarısını okulundaki öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşarak, ileride uluslararası başarılar kazanmak ve kendi spor salonunu açmak istediğini belirtti. Beden eğitimi öğretmenleri de Çamcı'nın çok yetenekli olduğunu ve gelecekte büyük başarılara imza atabileceğine inandıklarını söyledi.

05.06.2024 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta geçen ay düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda 39 kilogram kategorisinde birinci olan Seferihisar Muharrem Gülpınar Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çamcı, branşında daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Başarısını okulundaki öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaşan 14 yaşındaki Çamcı, gazetecilere Muay Thai'ye 6 yaşında başladığını kaydetti.

Çamcı, geçen yıl Antalya'da yapılan küçükler Muay Thai dünya şampiyonasında yarı finale kadar yükseldiğini aktararak, "Hocalarım beni sürekli motive ediyordu. Maça çıktım ve kazandım. Bu alanda yükselmek istiyorum ve ileride kendi spor salonumu açma hayalim var." dedi.

Beden eğitimi öğretmenleri Aynur Akyıldız ve Serdar Çaygül ise öğrencilerinin başarısından duydukları mutluluğu dile getirerek, Çamcı'nın çok yetenekli olduğunu, uluslararası başarılar kazanabileceğine inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Muay Thai, Gülpınar, Türkiye, Sinop, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muay Thai Şampiyonu Muhammed Emin Çamcı, Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Muay Thai Şampiyonu Muhammed Emin Çamcı, Daha Büyük Başarılar İçin Çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement